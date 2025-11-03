◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）社会人の三菱重工横浜で野手としてプレーし、大谷が所属した少年野球チームで監督を務めた父・徹さん（63）が、祝福のメッセージを寄せた。（取材・構成＝柳原直之）翔平、2年連続ワールドシリーズ制覇おめでとう！本格的な投手復帰は来年からでいいだろうと思っていましたが、まさかシーズン終盤にかけてここまで投げるとは思って