◇オランダ1部フェイエノールト3ー1フォレンダム（2025年11月1日）フェイエノールトの日本代表FW上田が今季4度目のマルチ得点で勝利を呼び込んだ。前半19分に右からの折り返しに右足を合わせて先制すると、2―1の後半44分に頭でダメ押し弾。11試合13点と数字を伸ばした。3試合で5点を決めた10月のリーグ月間MVPにも選出されたが、ファンペルシー監督はシュート8本のエースに「5、6回の決定機があれば2点以上は決めるべき」