◇ワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ4−5ドジャース（2025年11月1日トロント）あとアウト2つ。ブルージェイズは32年ぶりの世界一目前に迫りながら、最後に力尽きた。王手をかけてから本拠地で連敗となったジョン・シュナイダー監督は「本当にタフな、壮絶な戦いだった。起こったことを受け止めるしかないが、このチームと別れるのは本当につらい…」と唇をかんだ。3回に4番ビシェットが大谷から先制3ランを放った。