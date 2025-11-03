◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に延長11回の末に5―4で勝利し、98〜00年のヤンキース以来25年ぶり、今世紀初で球団にも初となる連覇を達成した。10月31日に先発した山本由伸投手（27）が同点の9回途中から志願の連投で零封してシリーズ3勝目を挙げ、日本選手では09年松井秀喜（ヤンキー