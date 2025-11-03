◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースのスミスが試合を決めた。延長11回2死で左翼へ決勝ソロ。試合後はMVPの山本を「マジで信じられない」と捕手として絶賛した。前日に「もし1回でも投げられるなら俺たちは勝てる」と伝えたといい、「そうしたら3回（2回2/3）もいってくれた。彼のためにうれしい。最高だった」とねぎらった。自身は20、24年に続く3度目のWS