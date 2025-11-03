「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースがブルージェイズを延長戦の末に５−４で制して４勝３敗とし、球団初の２連覇を達成した。第６戦に先発した山本由伸投手（２７）が同点の九回１死一、二塁から救援で連投。サヨナラ負けの危機をしのぎ、延長十一回に１点を勝ち越すと、リードを守り抜いた。今シリーズは３勝。日本選手では２００９年の松井秀喜以来２人目で、日本投