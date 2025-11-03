アメリカのトランプ大統領の支持率が低下し、来年の中間選挙に向けては、野党・民主党の支持率が与党・共和党を上回ったとする世論調査が発表されました。アメリカのNBCテレビが2日発表した世論調査によりますと、トランプ大統領の支持率は43%、不支持率は55%で、支持率は前回・3月の調査から4ポイント低下しました。また、来年2026年11月の中間選挙で野党・民主党の勝利を望むとの回答は50%だったのに対し、与党・共和党は42%でし