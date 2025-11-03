スコティッシュ・リーグカップ準決勝が2日に行われ、セルティックとレンジャーズが対戦した。今季、スコティッシュ・プレミアシップでは首位に立つハーツに暫定で勝ち点差「9」をつけられ、現在2位に沈んでいるセルティック。10月28日には、ブレンダン・ロジャーズ前監督が辞任を申し出ており、現在はマーティン・オニール氏が暫定監督としてチームを率いている。昨季王者としてスコティッシュ・リーグカップを戦うセルティ