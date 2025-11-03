ボートレース若松の「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２日、予選３日目が行われた。内堀学（３８＝東京）は初日５、４着と成績が振るわず「足は厳しい」と判断。２日目は６号艇だったこともあり、チルトを１・５度にして、プロペラも伸び仕様に叩き変えた。いざレースでは大外を伸びてひとまくりの快勝に「スタートは少し放った。全速ならもっと余裕があったと思う」と作戦がズバリ的中した。レース後は「