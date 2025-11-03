ボートレース大村の「ＢＴＳオラレ志布志開設１６周年記念」が３日に開幕する。真鳥康太（３１＝長崎）は２節前の鳴門で優勝戦、チルト３度の強伸び仕様のセッティングで３コースからまくり快勝。デビュー初Ｖを飾った。今回はその凱旋シリーズとなる。「チルト３度で完全には合わせられてなかったけど、優勝できて良かったし、自分の引き出しが増えました」と快勝劇を振り返り、笑みもこぼれた。当地もチルト３度は使用可能