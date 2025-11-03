ボートレース住之江の「第８回ａｕじぶん銀行」は２日、予選２日目が行われた。佐竹太一（３９＝兵庫）は６号艇で出走の４Ｒ、１Ｍ大外を回って３着を奪取。初日から１、２、３着のオール３連対で予選を折り返した。相棒２１号機は９月のＧ?高松宮記念で地元の山崎郡が機力を底上げして以来、上位の動きを見せている。「まずまずいいところにいると思う。ターン回りがいい。直線も普通ある」と舟足の感触も上々だ。「もらっ