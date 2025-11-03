北海道・札幌市の住宅街で2日、子グマ1頭が5時間にわたって付近を徘徊し、ハンターに駆除されました。住宅の塀によじ登る1頭のクマ。札幌市南区の住宅街に、午前11時半ごろから体長70cmほどの子グマ1頭が出没し、付近を5時間にわたって徘徊しました。目撃者：初めて近くで住宅街にいるのを見ました。ハンターらが出動し、午後4時半ごろ、クマは警察官職務執行法に基づき、銃で駆除されました。一方、北海道・砂川市では、住宅近く