ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースｖｓルーキーズバトル」は２日、男女別で準優勝戦が行われ、それぞれ上位３人が優出を決めた。高憧四季（２５＝大阪）は準優１２Ｒ、危なげなくイン逃げを決めて１着。準優１１Ｒの男子準優１着・中島航よりも得点率で上回っていたため、同トップの高憧が優勝戦絶好枠を獲得した。この日の前半２Ｒでも大外６コースから豪快にまくって白星奪取と、まさに枠不問のパワフ