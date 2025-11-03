イギリスで1日、列車の中で複数の乗客が刺された事件で、警察は30代の男2人を逮捕しました。11人が病院で手当てを受け、このうち2人が重体です。警察：2人は殺人未遂容疑で逮捕された。いずれもイギリス生まれだ。患者2人が重体のままだ。1日午後、中部サウスヨークシャー州のドンカスター駅を出発し、ロンドン・キングスクロス駅に向かっていた列車の中で複数の人が刺される事件がありました。列車はロンドン中心部から北に約90km