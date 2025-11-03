◇オーストリア1部ザルツブルク4―1リート（2025年11月2日ザルツブルク）ザルツブルクのMF北野颯太（21）が初のリーグ戦2戦連発弾を決めた。ホームのリート戦に先発すると、1―1の前半45分に勝ち越し弾を決め、後半23分までプレーして4―1の勝利に貢献した。北野は6月にJ1セレッソ大阪から加入。リーグ戦では今季4点目で最近4試合では3得点1アシストと量産モードに入っている。