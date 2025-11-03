「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが延長十一回の激闘を制し、逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後のグランドにはドジャース奥さま会の面々が集結。白地にＤｏｄｇｅｒｓと入ったお揃いのジャンパーにお揃いのキャップをかぶり、「ＷＯＲＬＤＳＥＲＩＥＳＣＨＡＭＰＳ！！！！！！」と喜びの集合写真を公式インスタグラムに投稿した。