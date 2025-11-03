26年前、愛知・名古屋市西区の主婦が殺害された事件で、警察は2日、殺人の疑いで逮捕された女の自宅を家宅捜索しました。港区東海通のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで2日朝に送検されました。警察は犯行を裏付ける証拠品が残っている可能性があるとして、2日午後、殺人の容疑で安福容疑者の自宅を家宅捜索