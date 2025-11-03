韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「해물뚝배기（ヘムルトゥッペギ）」の意味は？「해물뚝배기（ヘムルトゥッペギ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、済州島名物の温かいスープのことです。「해물뚝배기（ヘムルトゥッペギ）」はどういう意味なので