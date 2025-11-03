アイドルグループ「ＮＥＷＳ」の増田貴久（３９）が、２日放送のＢＡＹＦＭ７８のラジオ「増田貴久ＭＡＳＴＥＲＨＩＴＳ」に出演。こだわり深い一面を語った。増田は「メンバーと一緒にいると、小山（慶一郎）ってめちゃくちゃ物を捨てるんです。これは要らないな、これは使うなみたいな取捨選択がすごい。断捨離とかめちゃくちゃ得意なタイプ」と説明。「小山は『服買った時のこの箱、とっておいたら使うかもな』みたい