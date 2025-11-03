ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースルーキーズバトル」は２日に準優勝戦が行われ、男女別で行われた準優勝戦のそれぞれ上位３人が優勝戦に駒を進めた。今井美亜（３５＝福井）は準優１２Ｒ、１Ｍからまくり差すもやや流れてバック４番手。２Ｍ差して中田夕貴と並走に持ち込むと、２周１Ｍで逆転に成功して３着で優出を決めた。レース前にはピストンリグンを交換。「整備して良かった。ターンの押し感が出