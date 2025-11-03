ボートレース多摩川の「第１６回ボートレースレディースルーキーズバトル」は２日、準優勝戦が行われた。男女別で行われた準優勝戦のそれぞれ上位３人が優勝戦に駒を進めた。仲航太（２５＝東京）は準優１１Ｒに４号艇で出走。コンマ０６のトップスタートから内３艇をまくったが、少し流れてバックで２番手。そのまま踏ん張って２着でゴールし、優出を決めた。相棒３０号機の仕上げについても「直線に寄せてみました。伸びは