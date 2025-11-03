C.ルメール騎手騎乗のマスカレードボールが優勝（c）SANKEI マスカレードボールを見ていると、どうしてもイクイノックスの姿を思い出してしまう... 筆者だけでなく、そうした感想を抱く方も多いだろう。 まずは見た目。黒鹿毛のマスカレードボールよりも青鹿毛のイクイノックスの方が黒いが、2頭とも大きくくくれば黒っぽい毛色の馬で顔には鼻の方まで伸びる大きな作がある。 そして