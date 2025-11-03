26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、容疑者が女性の自宅アパートを突然訪問し、犯行に及んだとみられることが分かりました。26年前、名古屋市西区のアパートで高羽奈美子さん（当時32歳）が殺害された事件で、港区の安福久美子容疑者が逮捕・送検されました。警察は、2日午後、安福容疑者の自宅に事件に関係するものが残っているかなどを確認するため、家宅捜索に入りました。捜査関係者によりますと、当時、現