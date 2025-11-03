BE:FIRSTが、10都市を回る全国ファンミーティングアリーナツアー＜BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-＞を東京・有明アリーナ公演からスタートさせた。BE:FIRSTのファンミーティングはデビュー直後に開催した＜BE:FIRST 1st Fan Meeting -Hello My “BESTY”- 2021＞から約4年ぶり。全国10都市のアリーナ会場に規模を拡大して開催。ワールドツアーを経てさらに進化を続けるBE:FIRSTのパフォーマンスやファンミー