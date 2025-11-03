１０月２６日、上海市で開かれたＳＤＧ都市グローバル会議の全体会議で、上海適応指数（上海インデックス）報告書を発表する国連ハビタット福岡本部の石垣和子本部長（中央）。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海11月2日】国連人間居住計画（ハビタット）福岡本部（アジア太平洋担当）の石垣和子本部長が10月31日の世界都市デーに際し、新華社のインタビューに応じ、中国は国連の「持続可能な開発のための2030アジェ