1995（平成7）年11月3日、「シロクニ」の愛称を持つC62形SLの3号機が、JR函館線の小樽―ニセコ間でお別れ運転を行った。動態復元され88年から「ニセコ号」として走っていたが、運営する市民団体の資金不足で運行が不可能になった。全国から集まったファンが見守る中、雪景色の山々のふもとを駆け抜けた。