オズワルドの伊藤俊介が蛙亭のイワクラと破局していたことを告白。「夜2人で話し合って…」など、別れたときの状況をメディア初告白した。【映像】オズワルド伊藤と破局したイワクラ『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこで、本当