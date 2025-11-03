【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、11月12日発売の『anan』2471号に登場。「とっておきの贈り物 2025」特集が展開される今号で、『anan』創刊55周年を記念した企画を敢行。表紙への最多登場回数を記録している木村が、歴代表紙を背景にしたメモリアルな撮影が実現。片観音を開くと“52枚の歴代表紙と、木村拓哉の奇跡の共演”となる見開きワイド表紙が完成した。 ■『anan』創刊55年の中で“最も表紙を多く飾