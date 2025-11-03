ボートレース芦屋の「ＫＢＣラジオ杯」は２日、予選２日目が行われた。安河内鈴之介（２１＝福岡）は５号艇の２Ｒは６コース発進。５コースの下寺秀和の強気な攻めを土台に鮮やかなまくり差しを決めて１着をもぎ取る。７Ｒはイン逃げで連勝。初日も６、４枠で４、３着とまずまずの着取りだったが、一気に勢いを加速させた。「初日もターン回り系は良かったが、ちょっと良くなってますね。出足はもう少し欲しいけど、まずまず。