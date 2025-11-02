¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎµÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê£´£·¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬£³Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¤Î£Ç?¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¾Þ³«Àß£·£²¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤Ç£¸¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Ç?¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä½éÀï¤Ç¤Î£Æ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤ë£Ç?¡¢£Ç?Áª½Ð½ü³°´ü´Ö¤¬½ªÎ»¡£¡Ö£Ç?¤òÁö¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»Å¾å¤²¤Æ°ìÁö°ìÁö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê