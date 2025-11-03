お笑いコンビ・サンドウィッチマンが、11月2日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。タレント人気ランキング14連覇した“好感度のバケモノ”と紹介され、「そんなに連覇してんの？（笑）」と笑った。番組は今回、東京・豊洲をぶらぶら。その冒頭、タレント・狩野英孝がサンドウィッチマンを呼び込む際に、「タレント人気ランキング14連覇、好感度のバケモノ、サンドウィッチマンが来てくれてます！」