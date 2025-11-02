英語には猫の比喩を用いたイディオムが非常にたくさんある。猫のしなやかさや気まぐれなところなど、その習性や気質にちなんだものが多いが、今回紹介する「to turn the cat in the pan（フライパンの中の猫をひっくり返す）」のように、謎めいたフレーズも少なくない。【こちらも】「猫の母親」とは誰? 猫にまつわる英語イディオム(25)■To turn the cat in the pan「to turn the cat in the pan」とは、「寝返る」「手のひら