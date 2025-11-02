コカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）は7月以降の原料茶葉の急騰を受け、2026年第1四半期（来春）までに緑茶製品の価格改定を実施すべく準備を進めている。10月31日、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの決算説明会で明らかにされた。CCBJIのアレハサンドロ・ゴンザレス・ゴンザレス執行役員リテールカンパニープレジデントは「下期以降、茶葉の価格が継続高騰しており、昨年の3〜5倍の水準に達することが