ＩＧＲいわて銀河鉄道（盛岡市）は２日、遮断機を下ろすセンサーが作動せず、遮断機が上がった状態の踏切を列車が通過したと発表した。人や車との接触はなかった。線路上に落ち葉が積もったことが原因とみられる。発表によると、１日午後９時５０分頃、岩手県二戸市内の踏切を盛岡発八戸行き普通列車（２両編成）が通過した際、遮断機が上がったままだった。通常は踏切の約１・５キロ手前で、線路のセンサーが列車の接近を検知