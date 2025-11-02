現職の辞職に伴う岐阜県美濃市長選は2日投開票の結果、無所属新人の元市職員篠田啓介氏（54）が、自民党推薦の元市議渡辺暁典氏（51）ら無所属新人2人を破り初当選した。投票率は62.34％。自民にとって党勢回復にはほど遠い現状を突き付けられた格好となった。篠田氏は約30年間の行政経験を強調し、子育て支援や福祉の充実を訴えた。渡辺氏は組織戦を展開したが及ばなかった。