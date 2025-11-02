霧島市で2日夕方、横断歩道付近を渡っていた30代の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。 霧島警察署によりますと、2日午後6時半前、霧島市国分中央4丁目の市道で、横断歩道付近を歩いて渡っていた30代の女性が軽乗用車にはねられました。 この事故で、女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 現場は信号機のある交差点近くで、どちらの信号が青だったかは分かっていないということです。 警察で女性の身元