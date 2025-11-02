心筋梗塞は、放置すると数分で死に至ることもある病気です。実際に心筋梗塞は、日本人の3大死因の1つに数えられます。そのため、心筋梗塞を思わせる症状が出た場合は、すみやかに病院で検査・治療を受けることが大切です。今回は心筋梗塞の原因・症状についてご紹介します。あわせて心筋梗塞のリスクが高い方の特徴や、予防・治療法についても詳しく解説します。心筋梗塞による突然死を防ぐためにも、ぜひ最後までご覧ください。