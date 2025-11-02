タレントの板野友美が２日、都内で行われたビューティイベントに、純白のオフショルダーワンピースで登場。透明感あふれる美白肌に、来場者から「きれい！」という声が上がった。この日は自身の「美容習慣“神７”」についてトーク。子育てをしながら合間を縫ってジムで運動、手料理をしっかり作る−−などと説明し、「ＡＫＢ４８として活動している時から、常に自分に課題を科して、追い詰めて乗り越えてきた。今も、ゆっくり