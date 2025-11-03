株式会社帝国データバンク「食品主要 195 社」価格改定動向調査 ― 2025 年 10 月によると、2025 年 10 月、約 3,000 品目が一斉に値上げされ、自動販売機の価格も一部商品が 200円を超えるものが出てきたそう。と、ふと通りがかりに自販機を見たら「200」の数字が 同月のファミリーマート「コンビニの節約利用に関する調査」によると、物価の上昇について「とても実感している(58.5%)」、「まあまあ実感している(26.4%)」を合わせ