岩塚製菓は11月1日、米菓のロングセラーブランド「味しらべ」で芳根京⼦さん起用した新TVCM「味しらべ中」篇を放映開始した。米菓の最需要期にむけてTVCMで国産米100％使用の米菓を訴求し、好調に推移する「味しらべ」の勢いを加速させる。同社は“お米となかよし”をキーワードとしてブランドイメージアップに取り組むとともに、認知度の向上につなげるための情報発信に取り組んでいる。「味しらべ」は、味わいへの