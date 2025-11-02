メジャーリーグのワールドシリーズでドジャースが連覇したことを受け、アメリカのトランプ大統領は、「おめでとう素晴らしいチャンピオンたち」と祝福しました。トランプ大統領は2日自身のSNSに「ロサンゼルス・ドジャースのみなさん、おめでとう。素晴らしいチャンピオンたちが試合を制した!!!」と投稿。「多くのスター選手たちが勝利を支えた。オーナー陣もおめでとう。本当に素晴らしい仕事を成し遂げた。」と称えました。その