2日午後11時15分ごろ、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、栃木県の栃木市と下野市、それに壬生町です。【各地の震度詳細】■震度2□茨城県笠間市□栃木県栃木市