気象台は、午後11時13分に、大雨警報（浸水害）を金沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・金沢市に発表 2日23:13時点加賀では、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報【発表】・浸水3日明け方にかけて警戒1時間最大雨量20mm