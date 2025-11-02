歌舞伎俳優の片岡愛之助が２日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「吉例顔見世大歌舞伎」（２６日千秋楽）昼の部「曽我綉俠御所染（そがもようたてしのごしょぞめ）御所五郎蔵（ごしょのごろぞう）」で男伊達の代名詞とされる御所五郎蔵を演じた。河竹黙阿弥の傑作で、五郎蔵（愛之助）と星影土右衛門（尾上松緑）が傾城（けいせい）の皐月（中村時蔵）をめぐり、男の意地を張り合う物語。「五條坂仲之町」の場面では、一