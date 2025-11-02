お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二が２日放送のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）の第４２回で大河初出演することが同局より発表された。前週には相方の太田光が登場しており、コンビでのやり取りが注目される。横浜流星が演じる江戸時代の出版人・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）の生きざまが描かれる。田中が演じるのは、他人の人相から、性格や運命を占う観相家。主人公の蔦屋重三郎