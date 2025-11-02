お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二が２日放送のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）の第４２回で大河初出演することが同局より発表された。前週には相方の太田光が登場しており、コンビでのやり取りが注目される。横浜流星が演じる江戸時代の出版人・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）の生きざまが描かれる。田中が演じるのは、他人の人相から、性格や運命を占う観相家。主人公の蔦屋重三郎
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 3. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 4. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 5. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 6. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 7. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 8. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 9. 正直不快…歯医者で決意の訴え
- 10. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
- 1. 主婦殺害 容疑者が不意に訪問か
- 2. ラブホ代わり…ビジホ従業員怒り
- 3. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
- 4. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 5. 主婦殺害 女は夫宅近くで生活
- 6. 主婦殺害「記憶が戻ったら怖い」
- 7. ひき逃げ 目撃者が自宅まで追跡
- 8. 主婦殺害 当時2歳長男の心境
- 9. 窓割られ窃盗被害 埼玉で相次ぐ
- 10. 町道で5歳がはねられ死亡 鳥取
- 1. 高市首相の英語力巡る批判に苦言
- 2. 膀胱炎も…女性のお尻の拭き方
- 3. 薬物で逮捕も…売人続ける大学生
- 4. 地面師事件「ニセ息子」見破る
- 5. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
- 6. ツキノワグマ食べた 注目集める
- 7. 公設秘書側への発注中止 維新藤田氏、疑惑報道受け
- 8. 進次郎氏 中国に強い懸念を表明
- 9. 生前整理「悲しい依頼」の実態
- 10. 首相の地元で「高市フィーバー」
- 1. 女に仮釈放なしの終身刑 仏で初
- 2. 「飼いカンガルー」を捕獲 米国
- 3. 英列車内で乗客が次々と刺される
- 4. いじめ疑惑の俳優 1審で敗訴
- 5. 死刑で銃弾150発 脱北者語る現実
- 6. 高市氏と台湾の握手 中国が抗議
- 7. 宇宙で医薬品を宇宙で製造へ
- 8. 李在明氏 高市首相と会談した訳
- 9. メキシココンビニ火災 23人死亡
- 10. 手を繋いだら逮捕? 北の恋愛事情
- 1. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 2. iPhone Air 需要ほぼなかった?
- 3. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
- 4. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 5. 港区 住民の6人に1人が「社長」
- 6. 中学受験が子の生涯所得に影響か
- 7. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
- 8. ANA系「コスパ最強航空」休止へ
- 9. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 10. 紙ストロー廃止 企業のジレンマ
- 1. LINE1人グループ 便利な活用術
- 2. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 3. 宇宙服にも採用 防寒アウター
- 4. 【体験会レポート】まさに飛行機の操作感！マルチコプターとは違った固定翼ドローンParrot Discoの飛ばし心地
- 5. 「SNSが誤情報を拡散して選挙に影響を与える仕組み」などを研究するためのデータアクセスをMetaとTikTokが妨害している
- 6. Xperia 10 VII用純正カバー「Style Cover for Xperia 10 VII」はカメラの出っ張りもツライチになるビッタビタのフィット感
- 7. AIツール解説者が解説！“現代アニメ風”の解説動画を作れる「NotebookLM」から超高性能AIブラウザまで…今週の最新AIトレンド総まとめ
- 8. モビショー開幕 注目の「車」
- 9. ジョン・カーペンター監督80年代作品『ニューヨーク1997』『ゼイリブ』『ザ・フォッグ』国内最終上映 グッズ再販売も［ホラー通信］
- 10. ミニマルなバックパックが便利
- 11. ソフトバンクの「戦略的」スマホ
- 12. 新「スター・ウォーズ」の素晴らしき瞬間ギャラリー
- 13. U-mobile、物理キー搭載Androidスマホ『BlackBerry PRIV』を販売開始。24回払いで毎月4159円
- 14. 技適マークありで日本でもワンセグが視聴できるSIMフリースマホ「ASUS ZenFone Go TV」のカメラをチェック！国内向けZenFone Goより高画素に【レビュー】
- 15. Intelの新型CPUにUSBポート経由でシステムのフルコントロールが奪われるデバッグの仕組みがあることが判明
- 16. イスで有名なハーマンミラー、働く人を「立ち上がらせる」システムを開発
- 17. 上海問屋、机の天板に取り付けられるキーボードトレイ
- 18. iOS 13でアプリを起動したらBluetoothの使用許可を求められました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
- 19. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 20. 「GitHubに削除されたYouTube動画ダウンローダーは著作権侵害用ツールではない」とオープンソース団体やジャーナリストが反発
- 1. 山本由伸がMVP「サイコパスだ」
- 2. 「ヤマモトはGOATだ！」 MVP由伸にロバーツ監督がセレモニーで絶叫 送った最大級の賛辞
- 3. 山本由伸「久しぶりに涙が出た」
- 4. 引退カーショー「オーマイゴッシュ！」 目に涙が…世界一で223勝＆ド軍一筋18年のキャリアに幕
- 5. 由伸を引退カーショー絶賛「これ以上ヤマに何言える？」 金満批判には「俺たちは給料以上の働きだ」
- 6. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
- 7. WS連覇の裏で「大谷びいき」物議
- 8. 山本由伸の帽子など殿堂入りへ
- 9. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
- 10. 朗希 味方HRに「マジ?」と反応
- 11. ドジャース 優勝パレードは日本時間4日に開催 36年ぶり開催の昨年は25万人が集結
- 12. ハム達 日本人のド軍ブーム嫌い
- 13. WSで由伸MVP 日本人は松井氏以来
- 14. 大谷翔平、由伸を大絶賛「世界でNo.1のピッチャー。異論ない」 “中0日”救援には脱帽「どうやって投げたのか…」
- 15. 敗北のブ軍監督 本当につらい
- 16. ドジャースが球団史上初のWS連覇！ロバーツ監督「ショウヘイ、ヨシノブ、ロウキ 日本のファンは彼らを誇りに思っていい」
- 17. 由伸の“善行”をLAメディア絶賛「彼がやることではないのに」 試合後にサラリ「比類なき日本文化」
- 18. プロ野球 FA申請期間がスタート
- 19. 大谷が点滴受けていた 満身創痍
- 20. ド軍WS連覇 LA全域に「警報」か
- 1. 一番勤勉 マッチの意外な学歴
- 2. 不仲? 柴咲コウと川口春奈の空気
- 3. DASH村出演 三瓶金光さん死去
- 4. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
- 5. 広瀬すず 男性の嫌な服装明かす
- 6. 高市首相を批判 柴田淳が炎上
- 7. スーパー戦隊終了 不倫報道影響?
- 8. 松本人志復帰 乙武氏が涙の感謝
- 9. 一茂「俺らのこと舐めてる?」
- 10. アキ子 テレビレギュラー0本に
- 1. 正直不快…歯医者で決意の訴え
- 2. 娘に不倫見られ...母親が孤立
- 3. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
- 4. 着まわし力高い 定番柄アイテム
- 5. 内田有紀が就活＆婚活「30ハケン女が就職する方法」
- 6. 眞鍋かをりが恋愛を赤裸々に語る
- 7. 「花粉症じゃない人」との溝
- 8. 年上対象 29歳の婚活の末路
- 9. 改めてSDGsに本気で取り組む世界の「TOYOTA」に注目
- 10. まるで親子 飼い主と甘える猫