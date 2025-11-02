お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、2日放送のABEMAのバラエティー『チャンスの時間』（毎週日曜後11：00）に出演し、交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局を告白した。【破局告白の瞬間】オズワルド伊藤「別れまして…」にスタジオ騒然新企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」では、リンダカラー∞・りなぴっぴが占いで悩める芸人の相談に乗る…という展開に。公私ともに順風満帆の伊藤だが「