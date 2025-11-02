「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。試合後、大谷翔平投手がインスタグラムを更新。英語で「ワールドシリーズチャンピオン」と記し、１１枚の写真を投稿した。グラウンドで撮影したチーム全員の集合写真や、ロバーツ監督やカーショー、佐々木朗希らと熱いハグをしている様子を捉えたショットを公開。１１枚目