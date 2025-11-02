【関東学院大−帝京大】１回関東学院大１死満塁、久次米が先制打を放つ＝横浜スタジアム（花輪久写す）大学野球の横浜市長杯争奪第２１回関東地区選手権第１日は２日、横浜スタジアムで１回戦２試合と２回戦１試合が行われ創価大（東京新２位）、帝京大（首都２位）、神奈川大（神奈川１位）がそれぞれ勝ち進んだ。神大は２−２の五回２死から金子のソロ本塁打で勝ち越し、八回にも岩本のソロ本塁打が飛び出し、追加点を挙げ