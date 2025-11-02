放送日時：2025年11月2日（日）22:00ゲスト：寺田心私の中の、もうひとりのワタシ。：皆に見守ってほしいワタシゲストは、大人びたコメントで天才子役として大ブレイクした寺田心さん。現在は筋肉ムキムキの17歳へと成長。今回はテレビで初めて、母と祖母がアンケートに全面協力。学校の友人からも寺田さんの学校での優等生ぶり、俳優ならではの一人会話式暗記法、衝撃恋愛事情「何もできない子がタイプ」など、知られざるプライベ