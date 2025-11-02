中国スポーツメディアの直播吧によると、サッカーの元ブラジル代表FWロナウド氏（49）はこのほど、中国の人気動画プラットフォーム、bilibili（ビリビリ）に公式アカウントを開設し、動画を投稿した。日韓共催だった2002年ワールドカップ（W杯）で得点王に輝き、母国を優勝に導いたロナウド氏。グループステージで対戦した当時の中国代表チームについては「パフォーマンスが素晴らしかったし、印象に残る選手が何人かいた」